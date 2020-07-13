Gli orari di autobus e tram a Venezia durante le festività
Tutti gli orari festivi degli autobus e dei tram urbani
L'elenco delle variazioni di orario degli autobus urbani e del tram di Venezia durante i giorni festivi.
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Tram: gli orari festivi
- Linea T1: VENEZIA - SAN GIULIANO - VIALE S. MARCO - MESTRE CENTRO - VIA CA’ROSSA - VIA SAN DONÀ - FAVARO - VIA MONTE CELO
- Linea T2: VIA SALAMONIO - PIAZZA MERCATO - PIAZZA S.ANTONIO - MESTRE FS - VIA CAPPUCCINA - VIA OLIVI - MESTRE CENTRO
- Linea T3: VENEZIA - SAN GIULIANO - VIALE S. MARCO - MESTRE CENTRO
Autobus: gli orari festivi
- Linea 2: VENEZIA - DELLA LIBERTÀ - VEMPA - MESTRE FS - PIAVE - CIRCONVALLAZIONE - TORRE BELFREDO - V.LE GARIBALDI - S.DONÀ - PASQUALIGO - V.LE DON STURZO
- Linea 3: SFMR OSPEDALE - DON PERON - TERRAGLIO - TREZZO - V.LE GARIBALDI - TORRE BELFREDO - CIRCONVALLAZIONE - CARDUCCI - CAPPUCCINA - VEMPA - DURANDO - P.ZZALE GIOVANNACCI - LAVELLI - P.ZZA S.ANTONIO - PALEOCAPA - TRIESTE - CATENE - VILLABONA
- Linea 4: VENEZIA - CORSO DEL POPOLO - MESTRE CENTRO - VIA CA' ROSSA - VIA SAN DONA' - FAVARO VIA ALTINIA
- Linea 4L: VENEZIA - CORSO DEL POPOLO - MESTRE CENTRO
- Linea 5: VENEZIA - SAN GIULIANO - VILLAGGIO LAGUNA - TESSERA - AEROPORTO
- Linea 6: VENEZIA - VIA DURANDO - PIAZZA SANT' ANTONIO - CATENE - CHIRIGNAGO - SPINEA
- Linea 6L: VENEZIA - VIA DURANDO – PIAZZA SANT’ANTONIO – VIA RINASCITA - VIA CORRENTI
- Linea 7: VENEZIA - DELLA LIBERTÀ - VEMPA - CAPPUCCINA - CARDUCCI - MIRANESE - AVANTI - CHIRIGNAGO - SPINEA - V.LE SANREMO - VILLAGGIO DEI FIORI - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
- Linea 7L: VENEZIA - MESTRE - GAZZERA - ASSEGGIANO - BRENDOLE
- Linea 9: SAN LIBERALE - V.LE TRENTO E TRIESTE - MARCON - V.LE S. MARCO - ALTA - SFMR MARCON - MARCON (VIA MATTEI) - DESE - ALTINIA - GOBBI - PASSO CAMPALTO - SABBADINO - ORLANDA - FORTE MARGHERA - MESTRE CENTRO - BISSUOLA - VIA TEVERE
- Linea 9H: OSPEDALE - CIPRESSINA - EINAUDI - S.ROCCO - MESTRE CENTRO - 27 OTTOBRE - FORTE MARGHERA - ORLANDA - PASSO CAMPALTO -SABBADINO - P.LE ZENDRINI
- Linea 10: ASSEGGIANO - IST.MORIN - GAZZERA ALTA - QUARNARO - MATTUGLIE - CALABRIA - MIRANESE - CARDUCCI - CAPPUCCINA - MESTRE FS - TRENTO - MIRANESE - CALABRIA - MATTUGLIE - CALUCCI - GAZZERA ALTA - ASSEGGIANO
- Linea 12L: VENEZIA - S. GIULIANO - VIALE S. MARCO - PIAZZA 27 OTTOBRE
- Linea 13: VIA CAVERGNAGO - VIA VALLENARI - VIA BISSUOLA - VIA PIO X - VIA CAPPUCCINA - MARGHERA - VIA ARDUINO
- Linea 15: AEROPORTO M.POLO - TESSERA - ORLANDA - FORTE MARGHERA - P.ZZA 27 OTTOBRE - CORSO DEL POPOLO - VEMPA - MESTRE FS
- Linea 16: RIZZARDI - DURANDO - P.ZZALE GIOVANNACCI - LAVELLI - P.ZZA S.ANTONIO - P.ZZA MERCATO - RINASCITA - BECCARIA - PASINI - PADANA - MALCONTENTA - MORANZANI - FUSINA
- Linea 18: MESTRE FS - VEMPA - F.LLI BANDIERA - MALCONTENTA - DELLA STAZIONE - PADANA - COLOMBARA - CA' SABBIONI
- Linea 19: VENEZIA - VIA ORLANDA - CAMPALTO - VIA GOBBI - FAVARO - VIA ALTINIA
- Linea 20: MARTELLAGO - CASTELLANA - TRIVIGNANO - ZELARINO - CIPRESSINA - EINAUDI - S.ROCCO - MESTRE CENTRO
- Linea 21: MARTELLAGO - MAERNE FS - MAERNE - OLMO - SELVANESE - TITO - ZELARINO - CIPRESSINA - EINAUDI - S.ROCCO - MESTRE CENTRO
- Linea 24: VENEZIA - S.GIULIANO - V.LE VESPUCCI - PERTINI - BISSUOLA - CASONA - S.DONA' - RIELTA - PERTINI -S.GIULIANO - VENEZIA
- Linea 24H: VENEZIA - PERTINI - CASONA - S.DONA' - PASQUALIGO - SFMR OSPEDALE - DON TOSATTO
- Linea 31H: OSPEDALE - DON TOSATTO - DON PERON - TERRAGLIO - CIRCONVALLAZIONE - PIAVE - MESTRE FS - CA' MARCELLO - TORINO (UNIVERSITÀ) - V.LE ANCONA - FORTE MARGHERA - MESTRE CENTRO - V.LE S.MARCO - VIA SANSOVINO - V.LE VESPUCCI - RIONE PERTINI - PERTINI - BISSUOLA - MESTRE CENTRO - S.ROCCO - EINAUDI - TORRE BELFREDO - CIPRESSINA - OSPEDALE
- Linea 32H: OSPEDALE - CIPRESSINA - EINAUDI - S.ROCCO - MESTRE CENTRO - BISSUOLA - PERTINI - RIONE PERTINI - V.LE VESPUCCI - VIA SANSOVINO - V.LE S.MARCO - MESTRE CENTRO - 27 OTTOBRE - FORTE MARGHERA - V.LE ANCONA - VIA TORINO - CA' MARCELLO - MESTRE FS - PIAVE - CIRCONVALLAZIONE - TERRAGLIO - DON PERON - DONTOSATTO - OSPEDALE
- Linea 33H: OSPEDALE - CASTELLANA - VIA PIAVE - MESTRE FS - CORSO DEL POPOLO - VIA BISSUOLA - CAVERGNAGO
- Linea 34H: OSPEDALE - TERRAGLIO -VIA PIAVE - MESTRE FS - CORSO DEL POPOLO - BISSUOLA - PERTINI
- Linea 43: VENEZIA - DELLA LIBERTÀ - SAN GIULIANO - FORTE MARGHERA - V.LE ANCONA - TORINO (UNIVERSITÀ) - CÀ MARCELLO - MESTRE FS
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