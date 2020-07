Rottamazione auto: cos'è e dove richiederla

La rottamazione corrisponde alla demolizione definitiva del proprio veicolo. Questa operazione viene effettuata presso centri di raccolta autorizzato oppure dal concessionario stesso in caso di acquisto di auto nuova con la rottamazione della vecchia. Per quest'anno sono previste agevolazioni fino a 4mila euro per l'acquisto di una nuova automobile euro 6 entro la fine dell'anno, che si riduce a 2.000 euro nel 2021, a fronte della rottamazione di un usato con almeno 10 anni. Secondo il nuovo emendamento del decreto rilancio, infatti, il fondo per l'acquisto di autovelivoli a basse emissioni raggiunge la cifra di 200 milioni di euro per quest'anno e 50 milioni per il 2021.

Rottamazione: come funziona e i costi

La rottamazione viene effettuata dal centro di raccolta o dalla concessionaria entro 30 giorni dalla consegna del vecchio veicolo previa richiesta di cancelazione del veicolo al Pra mediante una domanda di cessazione della circolazione dell'auto per motivo di demolizione. I costi per questa specifica operazione variano dai 70 ai 150 euro e il centro presso cui avverrà la demolizione deve essere autorizzato dalla regione e rilasciare un certificato al proprietario dell'auto. Al momento della consegna dell'auto per la rottamazione, il proprietario deve rilasciare questi documenti:

carta di circolazione

certificato di proprietà cartaceo

l'accettazione dell'eredità, in caso di automobile ereditata

Rottamazione: tutti i bonus

La norma per il bonus auto 2020 prevede un bonus complessivo di 4.000 euro fino al 31 dicembre 2020 e un contributo statale fino a 2.000 euro per l'acquisto di un auto euro 6 con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km. Il bonus può anche essere corrisposto senza la rottamazione della vecchia auto e in questo caso sarebbe limitato a mille euro. Viene garantito un contributo anche per l'acquisto di automobili usate euro 5 a fronte della rottamazione di un'auto euro 0, 1, 2, 3.