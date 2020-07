Taxi a Venezia: tutti i numeri utili

Spostarsi a Venezia in taxi può essere un'esperienza suggestiva in quanto si tratta di un altro modo per visitare la città da una diversa prospettiva, quella dell'acqua. Inoltre, muoversi in taxi può essere una soluzione alle stancanti sfacchinate a piedi con le valigie che, in una città come Venezia, possono diventare un incubo, soprattutto nelle giornate calde o in quelle caratterizzate da picchi di acqua alta. Per evitare diguidi o perdite di tempo, a volte, chiamare un taxi è la soluzione più semplice e comoda; questi mezzi di trasporto, infatti, possono passare a prendere i passeggeri nei pressi di qualsiasi canale e portare direttamente i turisti a destinazione. Le tariffe sono, senza dubbio, più alte rispetto ai mezzi pubblici ma, un giro in taxi a Venezia, può diventare parte integrante della propria esperienza di vita della città e un modo per vivere ancora più da vicino la bellezza della "vita sull'acqua". Ecco allora i contatti delle principali compagnie di taxi acquei e automobilistici da chiamare in caso di necessità.

Taxi aquei

Consorzio motoscafi , da lunedì a venerdì 9:00-18:00 +39 041 240 6712 | +39 041 240 6746 | +39 366 825 6174 Sabato, Domenica, festivi e dalle 18:00 alle 9:00 +39 041 522 2303

Water Taxi , Telefono: 342 906 1230

Cooperativa Serenissima Taxi Soc.Coop. R.L ., Telefono: 041 241 2626

Consorzio Venezia Taxi, Telefono: 041 723009

Veneziana Motoscafi Societa Cooperativa , Telefono: 041 716000

Venice Luxury Boat (Water Taxi) , Telefono: 342 534 4012

Venice Limousine & Taxi Service, Telefono: 345 187 9941

Taxi automobilistici