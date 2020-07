Vaporetti a Venezia: linee e orari

Per scoprire la Venezia delle isole, o semplicemente muoversi più velocemente tra i vari punti della città meglio affidarsi al trasporto locale via acqua: i vaporetti Actv. La rete di collegamenti gestisce diverse linee di navigazione che con mezzi di trasporto sull'acqua, collegano tra loro i principali punti di Venezia centro storico e le isole della laguna:



LINEE CENTROCITTA': 1, 2

Linee che attraversano il centro storico della città e lo collegano ad alcuni punti di accesso alla città, come il Tronchetto, Piazzale Roma e la Stazione Ferroviaria e il Lido, sfruttando i due canali di navigazione interna più grandi, il Canal Grande, la via d’acqua più famosa al mondo e il Canale della Giudecca, così grande e profondo da permettere anche l’arrivo delle navi da crociera.



LINEE GIRACITTA': 4.1,4.2, 6, 5.1-5.2, DM

Linee che collegano il perimetro della città, con un percorso vagamente circolare, collegando Venezia alle isole della Giudecca, del Lido e di Murano, passando per Piazza S.Marco e per l'Ospedale Civile di Venezia.



LINEE STAGIONALI: 3, 4, 5

Le linee stagionali sono dedicate principalmente ai turisti e vengono attivate in particolari occasioni, ad esempio durante il Carnevale di Venezia o durante la stagione primaverile ed estiva per facilitare la mobilità di grandi masse di visitatori e fornire un supporto alle linee Centrocittà, percorrendo Canal Grande e Canale della Giudecca. La linea 5 collega direttamente l’isola di Murano con Piazza S.Marco e il centro storico veneziano attraverso un percorso esterno.



LINEE LAGUNARI: LN, T, 11, 13, 17, 18, 20

Linee di collegamento con le principali isole lagunari della Laguna Nord (Mazzorbo, Burano, Torcello, Sant’Erasmo) e della Laguna Sud.

Le linee lagunari mettono in contatto anche Punta Sabbioni, Treporti, Chioggia con Venezia.



Comprendono anche il servizio di trasporto automezzi, il ferry boat (linea 17 ) da e per il Lido di Venezia con partenza o arrivo al terminal del Tronchetto e la linea 11, che collega il Lido di Venezia con l'isola di Pellestrina.

La tratta San Lazzaro - Lido Casinò della linea 20 è stagionale.



LINEE TERMINAL: Alilaguna, Linea Fusina, Linea Clodia (solo stagionale)

Linee veloci, gestite da società del gruppo Actv che mettono in rapido collegamento i terminal di terraferma con Venezia.

Le principali riguardano le linee del servizio Alilaguna e la linea Fusina.



LINEE NOTTURNE: N

Le linee notturne collegano per l’intero "arco delle 24 ore" tutta la cttà.

Il servizio notturno di navigazione, indicato con la lettera N, entra in funzione orientativamente verso la mezzanotte e dura fino alle 5 della mattina successiva, ed è stato progettato in maniera da integrarsi sia con l’offerta notturna degli autobus della terraferma mestrina che con quella degli autobus del Lido di Venezia.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.actv.it

Per informazioni su servizi di trasporto, noleggio imbarcazioni, acquisto biglietti e abbonamenti di trasporto online consultare il sito veneziaunica.it.

