Dove richiedere il contrassegno disabilità a Venezia

Il contrassegno di parcheggio per disabili è un talloncino che i veicoli a servizio delle persone affette da disabilità devono esporre in modo visibile per poter usufruire dei parcheggi riservati e delle zone a traffico limitato nel comune di Venezia. La forma, il colore e le dimensioni del tagliando sono definite dallo stesso DPR in conformità a quanto indicato dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998 e il contrassegno permette ai cittadini italiani con disabilità di usufruire delle agevolazioni sulla sosta anche negli altri paesi EU.

Il contrassegno è rivolto a:

persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successivi)

non vedenti (DPR 503/1996 art.12 comma 3).

persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro

Modalità di ritiro del modulo

Per il ritiro modulo è possibile rivolgersi a:

URP nella sede di Mestre in Via Spalti 28 (telefono 041041) e di Venezia a Cà Farsetti - San Marco 4136 (telefono 041041);

Ufficio ZTL, via Antonio da Mestre, 1 (telefono 041988879)

Documentazione da presentare per il permesso permanente

Certificato medico rilasciato dall'Ufficio Medico Legale della U.L.S.S. di competenza o dalla Commissione Medica Superiore c/o il Centro Medico Legale dell'INPS, attestante l'attuale effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s. m.i; o lo stato non vedente D.P.R. n.503/1996

Documentazione da presentare per il permesso temporaneo

Certificato Medico Legale della U.L.S.S. di appartenenza che attesti che il richiedente ha una deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente o ha un'invalidità temporanea; per il rilascio del certificato è necessario rivolgersi al servizio di medicina legale.

Ritiro del tagliando

Gli operatori dell'ufficio Ztl avvisano telefonicamente l'utente per comunicare che il tagliando è pronto. Coloro che risiedono a Venezia possono ritirare il tagliando presso le sezioni territoriali della polizia municipale. Le persone che risiedono a Mestre possono ritirare il tagliando presso l'Ufficio ZTL in Via A. Da Mestre, 1 tel. 041988879 dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 sabato 8.30 - 12.30 martedì e venerdì 14.30 -17.00. Per il ritiro del permesso deve essere presente la persona titolare per la firma del contrassegno.