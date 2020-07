Parcheggiare a Venezia: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Parcheggiare la propria auto in centro storico a Venezia è la soluzione più comoda sia per chi possiede un'automobile e abita in isola sia per chi fa il pendolare dalla terraferma o per tutti coloro che scelgono di venire a visitare la città in automobile e vogliono evitare di prendere mezzi pubblici per raggiungere la città lagunare. Ecco allora una guida, con tariffe annesse, sui parcheggi per le auto di Piazzale Roma e Tronchetto.

Garage San Marco

È il parcheggio al chiuso situato a piazzale Roma ed è il parcheggio più comodo per chiunque arrivi o desideri spostarsi da Venezia. Il garage dispone di 900 posti auto sorvegliati 24 ore su 24 con servizi utili per mantenere l'eficienza dell'auto come la carica delle batterie per le auto elettriche, il gonfiaggio dei pneumatici, ecc. Il proprio parcheggio, inoltre, può essere prenotato comodamente da casa tramite il sito del garage per evitare code all'ingresso e avere un accesso prioritario.

Tariffe

Auto 24H: 32€ (altezza max 2.10m)

Minivan / Bus 24H: 40€ (altezza max 2.10m)

Moto: 15€ (tariffa giornaliera 24h)

Bici: 7€ (tariffa giornaliera 24h)

Auto 4H: 15€ (altezza max 2.10mt)

Minivan/ Bus 4H: 20€ (altezza max 2.10m)

Tronchetto Parking

Il parcheggio Interparking al Tronchetto dispone di 4000 posti auto coperti, 500 posti per bus, caravan e minivan ed è un'area parcheggio situata a 100 metri dalla fermata dei vaporetti e dal people mover per raggiungere in pochi minuti Venezia centro storico.

Tariffe

AUTO

3€ fino alla 1° ora o frazione

6€ fino alla 2° ora o frazione

11€ fino alla 3° ora o frazione

21€ fino alla 24° ora o frazione

21€ ogni 24 ore successive o frazione

AUTOBUS E CAMPER

Gratis da 0 a 30 min

25€ da 30 minuti fino a 12 ore o frazione

18€ ogni 12 ore successive o frazione