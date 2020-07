I punti di ricarica per auto elettriche a Venezia

Le auto elettriche stanno prendendo sempre più piede nelle città grazie ai loro bassi consumi, alle prestazioni ottimali e all’inesistente impatto sull’inquinamento urbano. Si tratta di macchine a propulsione elettrica che sfruttano l’energia presente in una o più batterie e hanno il grandissimo vantaggio di essere a emissioni zero, ovvero, un toccasana per l’ambiente. Infatti, queste auto, sono le uniche a non essere interessate dai blocchi di traffico che spesso vengono imposti nelle grandi città a causa dell’eccessivo inquinamento e questo è senza dubbio uno dei motivi per cui acquistarne una.

Le auto elettriche sono una scelta sicuramente vantaggiosa ma ancora troppo di nicchia e uno dei motivi è la ridotta autonomia delle batterie e la presenza limitata delle colonnine di ricarica nelle città più piccole ma soprattutto in autostrada.

Le cose, però, stanno cambiando.

A Venezia, infatti, si vuole puntare sull’energia sostenibile grazie alla scelta green di installare un grande numero di colonnine di ricarica sul territorio di tutta la provincia. Il progetto della città è quello di montare 7000 colonnine entro il 2020 per poi arrivare a un totale di 14000 nel 2022.

Punti dove ricaricare l'auto elettrica a Venezia

- Piazzale Roma

- Rampa San Basilio

- Via Gabriel Bella 3/1

- Piazza XXII ottobre

- Piazzale Donatori di Sangue

- Piazzale Einaudi

- Corso del Popolo

- Piazzale Luigi Candiani

- Via Cesco Baseggio

- Via dell’Avena

- Via Miranese

- Via Monte nero

- Via Antonio Lazzari

- Via Cappuccina (Piazzale Leonardo da Vinci)

- Area Sosta S.N. dei Battuti

- Piazzale Altinate (Parco Ponci)

- Via Einaudi 68

- Parcheggio Via Ca’ Marcello

- Parco San Giuliano Porta Rossa

- Parco San Giuliano Porta Gialla

- VEGA Via Antonio Pacinotti

- Marghera Via Ulloa

- Marghera Piazza del Municipio

- Campalto, Via Passo Campalto

- Zelarino, Via Castellana

- Carpenedo, Largo Rotonda Garibaldi

- Gazzera, Via Istria

- Favaro, Via San Maurizio

- Chirignago, Piazza di Chirignago