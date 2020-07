Fino a quando rinnovare il permesso auto nel comune di Venezia

Il permesso auto per la ztl permette di transitare con il proprio veicolo privato in zone a traffico limitato della propria città. Per ottenere tale permesso bisogna avere delle motivazioni e dei requisiti particolari. Scorpriamo chi ha diritto e può richiedere il permesso auto per le zone a traffico limitato nel comune di Venezia.

Le categorie che possono fare richiesta del permesso auto

Veicoli di residenti o domiciliati all'interno delle ZTL

Veicoli di titolari di posti auto in area privata all'interno della ZTL

Motivi istituzionali o legati al tipo di servizio svolto (trasporto pubblico, taxi, enti pubblici, carsharing, etc.

Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5 t perla distribuzione di plichi postali (non autorizzabili Euro 0 e Euro 1)

Veicoli al servizio di persone diversamente abili

Veicoli attrezzati per la rimozione forzata

Servizi stampa

Veicoli di medici e veterinari della sanit à pubblica che effettuano assistenza domiciliare e di coloro che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale all'interno delle ZTL (limitatamente agli spostamenti connessi all'esercizio della professione

Veicoli per la consegna di pasti anche a domicilio

Veicoli (autocarri N1 inferiori a 3,5 t) con alimentazione a Metano, a GPL o a trazione elettrica o ibrida, accreditati in categoria ECO

Veicoli (autocarri N1 inferiori a 7,5 t) in regime di ATP (permesso annuale a pagamento al costo di € 70 a veicolo + n. 2 marca da bollo da € 16.00)

Veicoli di attività artigiane (permesso annuale a pagamento al costo di € 70 a veicolo + n. 1 marca da bollo da € 16,00)

Come ottenere il permesso auto permanente

Per richiedere il rilascio del permesso di accesso a una o più ztl nel comune di Venezia basta fare richiesta compilando uno specifico modulo online oppure richiederlo presso l'ufficio Ztl in via A. da Mestre, n. 1 (nelle vicinanze di piazzale Candiani) e consegnarlo - assieme a tutta la documentazione richiesta - presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in Venezia, S. Marco 4136; Mestre, via Ca' Rossa n. 10/C; viale Ancona 41/63 piano terra) o via PEC (mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it). Una volta effettuata la richiesta bisogna aspettare circa 30 giorni per l'emissione del contrassegno. Una volta pronto, il richiedente verrà contattato per il ritiro presso l'ufficio ztl del comune.