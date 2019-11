Questa mattina marea a 110 centimetri. E domani sarà ancora acqua alta

Previsioni rispettate. Questa mattina alle 9.10 è stata registrata a Punta della Salute una marea di 110 centimetri. A Chioggia, invece, l'acqua alta si è fermata a 106 (dato delle 8.45). Il fenomeno odierno, come spiegato dal Centro previsioni maree del Comune di Venezia, è stata causata dal passaggio di un rapido fronte perturbativo che ha innescato vento di scirocco nel nord Adriatico associato a bora nella Laguna di Grado e Venezia. La marea ha prolungato la propria permanenza oltre gli orari astronomici per il non previsto e temporaneo orientarsi della provenienza dei venti dai quadranti sud-orientali.

Servizio informativo telegram

Con la marea di oggi è stato inaugurato il nuovo servizio informativo telegram che ha già raggiunto in poche ore qualche centinaio di iscrizioni. Per sabato mattina attorno alle 9 è previsto un massimo di 105 centimetri. La marea potrà mantenersi su valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì l’arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici.