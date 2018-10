Acqua alta a Venezia da domenica. «Lunedì rischio livelli eccezionali: 135 centimetri»

Rischio acqua alta eccezionale a Venezia. Se i dati del Centro Maree del Comune di Venezia saranno confermati, la marea, tra lunedì pomeriggio (alle 13) e fino all'1.45 di martedì notte potrebbe toccare quota 135 centimetri. «I dati sono ancora variabili - fanno sapere gli esperti - ma la tendenza sembra questa. I cittadini saranno costantemente informati tramite i canali ufficiali consueti». Domenica alle 12, invece, si dovrebbe toccare quota 115 centimetri.

«Possibili livelli eccezionali»

Il gruppo di lavoro Cnr, Ispra e Cpsm sottolinea come il livello mareale in città dipenderà dalla coincidenza tra alta marea e contributo meteorologico. «Tutto ciò preannuncia la possibilità di raggiungere livelli anche eccezionali. L'incertezza della previsione andrà via via diminuendo con l’approssimarsi della perturbazione. L'incognita principale nella previsione di questo evento - ricordano - non è solo l'esatta intensità del vento - su cui, ad oggi, tutte le previsioni sembrano concordare - ma soprattutto l'ora in cui questo guadagnerà la massima spinta. Il momento in cui si verificherà il massimo contributo del vento determinerà un episodio più o meno intenso che potrebbe avere anche caratteristiche eccezionali».