Acqua alta, cala la previsione del centro maree: martedì mattina a 115

Giù la previsione di acqua alta lunedì, rispetto a quella diramata domenica dal centro previsioni e segnalazioni maree del Comune di Venezia. Per martedì mattina, alle 8.40, sono attesi 115 centimetri, contro i 125 segnalati in precedenza. Mercoledì segnati 100 centimetri, alle 9.05. «L'aria fredda che da sabato interessa il nord Italia – afferma il centro meteo Arpav - solo lunedì arrivando su Germania e Francia si approfondirà e sarà accompagnata da un calo della pressione anche al suolo».

Il meteo

«Fino a martedì 20 novembre mattina rinforzo della ventilazione da est con venti tesi e a tratti forti sulla costa - scrive Arpav - , in particolare quella centro meridionale, e pianura limitrofa. Bora moderata o tesa sul resto della pianura. Continua ad affluire aria fredda dall'Europa nord-orientale, che rialimenta una circolazione ciclonica già presente in quota e comincia a far calare anche la pressione al suolo. La perturbazione che ne consegue interesserà il Veneto soprattutto tra lunedì sera e martedì con molte nubi, rinforzi di vento e un po' di precipitazioni».

Aggiornamenti

Il Comune consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni, effettuati 24 ore su 24, attraverso i seguenti canali: il sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it, i profili social del Comune di Venezia e del centro maree, la segreteria telefonica al numero 041 2411996, registrandosi al servizio gratuito Sms.