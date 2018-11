Acqua alta, valori ancora sostenuti: 115 la previsione del centro maree per lunedì

Ancora sostenuti i valori massimi di marea a Venezia previsti dal centro previsioni e segnalazioni del Comune. Domenica mattina alle 8.30 lo schema aggiornato indica 105 centimetri, mentre lunedì alle 9 del mattino l'acqua alta potrebbe toccare i 115. Rispetto a quanto segnalato venerdì questo valore è stato leggermente rivisto al rialzo. Sempre lunedì, alle 21.30, atteso un nuovo rinforzo a 105, alle 21.30. Stamattina il livello si è attestato poco al di sotto dei 100 centimetri. Chi si muove nelle zone più basse della città, in centro storico, a Rialto e sulle rive, in certi momenti della giornata non può fare a meno delle passerelle e degli stivali di gomma.

Previsioni meteo

Domenica cielo parzialmente nuvoloso con possibili nubi basse al primo mattino in qualche fondovalle prealpino ma, secondo Arpav, le precipitazioni saranno assenti. Temperature massime in lieve aumento, venti deboli in pianura e mare mosso. Lunedì 5 novembre il tempo potrebbe tornare di nuovo instabile e perturbato con cielo in prevalenza nuvoloso e precipitazioni nel corso della mattinata con probabili locali rovesci o temporali.