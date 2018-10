Acqua alta record a Venezia, le immagini con la marea oltre i 150 centimetri

Previsioni del centro maree della città lagunare superate: raggiunto a punta della Dogana il picco di 156 centimetri, poco prima delle 15 di lunedì 29 ottobre. Un'acqua alta da record storico. Nel corso degli ultimi 5-6 anni la marea si era limitata a invadere i punti più bassi della città, come San Marco e Rialto, e aveva fatto parlare di sé più che altro per la stagionalità, essendo apparsa perfino d'estate. L'autunno del 2018 a Venezia passerà alla storia anche per il ritorno significativo del fenomeno. Valori sostenuti sono previsti anche nella notte tra lunedì e martedì: stranieri entusiasti ma molti i disagi per i negozi, i lavoratori e i residenti.