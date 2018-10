Allerta maltempo: il prefetto ha ordinato la chiusura delle scuole lunedì e martedì

Maltempo, è allerta massima: scuole chiuse domani nel Veneziano. Disposta dal prefetto Vittorio Zappalorto, in accordo con il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di primo soccorso, la chiusura delle scuole di ogni grado in tutto il territorio metropolitano, dagli asili nido alle Università, il 29 e 30 ottobre. In corso domenica pomeriggio il vertice tra organi di sicurezza, il sindaco Luigi Brugnaro e le forze dell'ordine nella sede del comando dei vigili del fuoco di Mestre.

Codice rosso

A seguito dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica, a livello codice rosso, diramato dalla Regione del Veneto, il prefetto ha disposto anche la chiusura delle Università in tutto il territorio provinciale, anche al fine di garantire la libera circolazione di eventuali mezzi di soccorso a seconda delle necessità che dovessero verificarsi. Il Centro maree: «Lunedì alle 14 possibile picco di acqua alta di 150 centimetri». Si raccomanda alla popolazione di non uscire di casa e di impegnare le strade solo se necessario in modo da garantire, in caso di emergenze, agli operatori di soccorso di raggiungere agevolmente zone interessate da eventuali problemi. Il direttore generale dell'Ulss 3 "Serenissima", Giuseppe Dal Ben, ha disposto che vengano posticipate le visite sanitarie programmate in centro storico sia lunedì 29 che martedì 30 ottobre.

Task force

Per quanto riguarda le isole della laguna, il sindaco Luigi Brugnaro, viste le previsioni di marea eccezionale ha disposto di formare una task force per garantire i collegamenti acquei, specie in caso di emergenze sanitarie. Nel team sono impegnati rappresentanti e mezzi del Suem 118, del gruppo Avm, di Veritas, della capitaneria di porto e di tutte le forze dell'ordine. Il primo cittadino ha inoltre interdetto con ordinanza la navigazione privata attraverso il Canal Grande di Murano sempre per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre. Il divieto sarà in vigore nei seguenti orari: dalle 10 alle 17 di lunedì 29 ottobre e dalle 21 di lunedì 29 ottobre alle 3 di martedì 30 ottobre.

Caccia e pesca sospese

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato poco fa un decreto con il quale, a partire da domattina, e per tutta la settimana, viene vietata la caccia e la pesca sportiva su fiumi e laghi, in relazione all’ondata di maltempo che ha iniziato a interessare il territorio.



In caso di necessità o di soccorso, di seguito i contatti telefonici dei presìdi sul territorio:

Carabinieri - 112

Questura - 113

Vigili del Fuoco - 115

Guardia di Finanza - 117

Suem - 118

Capitaneria di Porto - 1530

Polizia Locale - 041/2747070