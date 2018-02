Allerta neve giovedì, Prefettura: "Mettersi in viaggio solo se necessario e con prudenza"

È massima attenzione per le condizioni meteo previste dall'Arpav nelle prossime ore, con un peggioramento del tempo nel territorio della Città metropolitana, e nevicate che dalla tarda mattina si faranno più consistenti, fino alla sera di giovedì. La prefettura, riunita nel comitato operativo mercoledì mattina, con il Comune, Anas, Veneto strade e Cav, per valutare gli interventi in vista delle avverse condizioni meteo, consiglia vivamente di non mettersi in viaggio se non per reale necessità, e comunque di usare Ia massima prudenza.

Circolazione e strade

L'Anas dotterà una ordinanza che prevede l'obbligo delle dotazioni invernali sulla Romea, sulla Triestina e sulla Piovese dalla mezzanotte di mercoledì. Sono state individuate zone o piazzole di sosta per it controllo e Ia verifica della presenza delle dotazioni invernali, da parte dell'Anas stessa, delle forze di polizia e delle polizie locali. Inoltre, in previsione della limitazione di circolazione per i veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate che verrà disposta nella provincia di Ferrara, I'Anas ha assicurato che verranno predisposti sulla Romea siti sufficientemente ampi per Ia sosta di tali veicoli.



Piano neve

Il centro meteorologico dell'Arpav conferma per la giornata di giovedì il probabile verificarsi di precipitazioni nevose con possibili accumuli che, soprattutto nel pomeriggio, potrebbero raggiungere qualche centimetro. Le basse temperature previste inoltre, potrebbero determinare diffuse gelate nel territorio. Viste le previsioni prosegue l'attività di prevenzione da parte dell'amministrazione comunale: nella serata di oggi saranno messi in sicurezza i tratti di viabilità dove è più probabile la formazione del ghiaccio e, a partire da domani mattina, saranno effettuati interventi di salatura di tutte le principali arterie stradali. Gli operatori Veritas continueranno ad essere impegnati sia questa sera sia nella giornata di domani, nelle attività di spargimento di sale ed eventuale spazzamento di tutti i percorsi pedonali previsti dal piano neve.