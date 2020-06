Temporali e grandinate in pianura

Tra oggi e le prime ore di domani, giovedì 11 giugno, Arpav comunica che saranno ancora probabili rovesci e temporali sparsi in Veneto, con possibilità di qualche fenomeno intenso come forti rovesci e grandinate in pianura.

Criticità idrografiche

Il Centro funzionale della protezione civile del Veneto, vista la situazione, avvisa di possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore

e del possibile innesco di fenomeni franosi superficiali. I bacini idrografici interessati dall’avviso di criticità nel territorio provinciale sono il Basso Piave, il Sile e Bacino scolante in laguna, il Livenza, il Lemene e Tagliamento. La criticità per rischio temporali, valida fino alle 24 di giovedì 11 giugno, rimane valida fino alle 8 di venerdì 12 giugno.