Dopo il crollo delle temperature, tornano i 30 gradi. Ma sarà meteo "settembrino"

Dopo il crollo delle temperature massime a 25 gradi, nella media stagionale ma percepite come anomale per il caldo dei giorni scorsi e l'alto tasso d'umidità, nel Veneziano e più in generale in tutto il Veneto, le temperature massima torneranno nella normalità toccando i 30 gradi. Diversamente accadrà per le minime, che dai 17 gradi, che secondo l'Arpav passeranno dalla media di 16 gradi ai 14.

Meteo alla normalità

Una situazione che prelude quindi alla normalità meteo di settembre, dopo la nevicata che nel fine settimana che ha interessato le Dolomiti e una modesta acqua alta a Venezia, annunciando per il prossimo fine settimana una nuova perturbazione, in linea con la stagione. A Venezia, nella notte tra domenica e lunedì, è stata toccata una temperatura minima di 13 gradi.

Il meteo di lunedì