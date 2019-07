Temperature in rialzo e afa, disagio fisico in aumento da domani

Sarà di nuovo intenso il caldo da domani, venerdì 5 luglio, sul territorio. Arpav prevede temperature e afa in crescita.

Il calo termico domenica

Sabato e domenica sulle zone costiere e pianeggianti il disagio fisico aumenterà e "scadente" sarà la qualità dell'aria. Tra domani e sabato l'Anticiclone subtropicale africano tornerà nuovamente a estendersi, con valori delle colonnine dei termometri al di sopra della norma, in modo anche sensibile. Domenica sono previste altre piogge con successivo calo termico per il riavvicinamento della bassa pressione centrata sul nord Europa. Minime a fine giornata. Lunedì 8 luglio alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge, più probabilmente dal pomeriggio, e temperature in calo.