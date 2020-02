Allerta per forte vento in pianura

Il vento soffierà forte sulle zone pianeggianti di tutto il Veneto a partire da domani mattina. In considerazione delle evoluzioni del meteo, il centro funzionale decentrato della protezione civile ha decretato la fase di attenzione dalle 6 alle 20 di domani, mercoledì 26 febbraio.

Venti oggi e domani

Nella giornata di oggi, cielo nuvoloso o molto nuvoloso, per estesa nuvolosità bassa con foschie e nebbie in pianura e nei fondovalle, specie durante le ore più fredde. Possibili deboli precipitazioni sparse, con le temperature diurne in generale diminuzione. Venti in pianura deboli, salvo possibili rinforzi da sud/sud ovest sulla pianura sud-orientale e sulla costa a fine giornata. Già dal mattino di mercoledì, i venti cominceranno ad essere moderati o tesi, localmente anche molto forti, con temporanea rotazione verso la costa da nord-est.