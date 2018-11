Buongiorno, inverno: anche in laguna arrivano freddo e rischio gelo

In poche ore le temperature stanno calando parecchio e, anche in provincia di Venezia, l'arrivo imminente dell'inverno è ben percettibile. Il fine settimana è decisamente più freddo rispetto ai giorni scorsi, comunque con prevalenza di sole e cielo sereno per l'afflusso di aria continentale asciutta. Il dato più rievante, però, è l'ulteriore diminuzione prevista nelle prossime ore, con valori minimi prossimi allo zero su parte dell'entroterra, dove localmente si potranno notare le prime lievi gelate. E poi c'è il vento, con rinforzi dai quadranti orientali soprattutto sulle zone costiere.

Lo annuncia il servizio meteo dell'Arpav, che sulle tendenze dei primi giorni della settimana prossima avvisa: da lunedì avremo più nubi e si ridurrà il divario termico tra il dì e la notte, mentre martedì la probabilità di precipitazioni aumenterà. A Venezia, secondo il meteo dell'aeronautica militare, il pericolo di ghiacciate si avrà a partire dalla mattina di lunedì.