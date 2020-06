Dopo quella che ha imbiancato ieri Venezia, prevista anche oggi grandine in provincia

In Veneto, e più in generale in tutta la pianura, è ancora forte il rischio, nella giornata di oggi, di temporali e grandinate. Dopo che i chicchi ieri hanno imbiancato le calli di Venezia, quindi, c'è la massima attenzione per l'eventualità che le precipitazioni si ripetano nel pomeriggio e con scarsa intensità verso sera.

Criticità per la rete idraulica secondaria

Visto l'evolversi della situazione meteorologica, il centro funzionale decentrato della protezione civile ha diramato anche per oggi un avviso di criticità per la rete idraulica secondaria, per tutti i bacini idrografici afferenti alla provincia di Venezia.