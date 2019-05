Temporali intensi e venti forti: scatta lo stato di attenzione

Una nuova fase di maltempo sta per interessare il Veneziano e più in generale tutto il Veneto. Le previsioni di Arpav per i prossimi giorni indicano precipitazioni da sparse a diffuse nel territorio, anche a carattere di rovescio o temporale intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica. Il tutto sarà anche accompagnato da fenomeni di vento forte.

Precipitazioni e vento

Alla luce di questo quadro, il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio, e lo stato di attenzione per vento forte anche sulle zone costiere.