Previsioni Arpav, atteso forte maltempo

Tempo instabile domenica 7 giugno, specie nel pomeriggio, in base alle previsioni Arpav con probabilità di fenomeni intensi (rovesci, grandine e vortici d'aria) su pedemontana e fascia prealpina veneta. Cielo carico di nuvole fin dal mattino nel Veneziano; la pioggia è prevista nelle prossime ore. Un'area depressionaria insiste sul nord Europa e nei prossimi giorni protenderà una saccatura verso il Mediterraneo: sul Veneto correnti umide e fresche, addensamenti nuvolosi e varie fasi di precipitazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lunedì 8 giugno

Non c'è tregua lunedì. Al mattino qualche temporanea schiarita ma la probabilità di precipitazioni resta alta specie sulle zone centro-settentrionali con rovesci e alcuni temporali. Le temperature minime in montagna caleranno un po' e in pianura non varieranno molto, quelle massime sulle zone centro-meridionali subiranno un contenuto calo. Venti in moderato rinforzo fino a metà giornata sulla costa.