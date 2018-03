I primi sprazzi di primavera sono un'illusione: tornano rovesci e temperature invernali

I primi sprazzi di primavera non sembrano destinati a durare al nord. I principali siti web di previsioni meteo sono concordi nel prevedere il ritorno di temperature invernali, a partire dal fine settimana, anticipate, giovedì, da piogge anche intense, con foschie e nebbie in Veneto.

Rovesci intensi al centronord, secondo 3B Meteo, mentre venerdì, stando ad Arpav, in Veneto si alterneranno schiarite e annuvolamenti con foschie, specie nelle ore più fredde. Perturbazione ancora in agguato sabato, con precipitazioni associate a un sensibile calo delle temperature, che si porteranno su valori ben al di sotto della norma, specie le massime.

Domenica cielo ancora molto nuvoloso o coperto in Veneto, con probabili deboli precipitazioni specie in montagna. Le nevicate potranno scendere a quote collinari. Rinforzi di bora lungo il litorale e ulteriore diminuzione, anche marcata, delle temperature. Nei giorni successivi, secondo Meteo.it, l’aria fredda tenderà a estendersi anche al resto dell’Italia, ma senza le condizioni di gelo che hanno caratterizzato la fine febbraio. Si può parlare quindi di un colpo di coda dell’inverno. Le nevicate ci saranno ma interesseranno soprattutto le zone montuose e, solo localmente, potranno sconfinare sulle zone pianeggianti del nord.