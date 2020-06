Ancora temporali, anche localmente intensi

Il maltempo continuerà ad interessare il territorio veneto, compreso quello della provincia di Venezia, almeno fino a domani. Tempo instabile o perturbato, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale localmente intenso.

Ancora temporali in pianura

Arpav prevede una fase di maggior intensità per il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani. Per questo motivo il centro funzionale della protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di attenzione per tutto il territorio regionale valido dalle 14 di oggi alle 24 di domani, venerdì 5 giugno.