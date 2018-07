Domenica cambia il tempo. Chi teme l'afa può stare tranquillo: nuovi rovesci sono in arrivo

Cambia il tempo in Veneto. Lo prevede l'Arpav che annuncia la probabilità di fenomeni anche intensi in Veneto, con rovesci, grandine e raffiche di vento, a partire dalla notte tra sabato e domenica, fino a martedì mattina. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha dichiarato su tutto il territorio lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme o allarme, a seconda dell’importanza dei fenomeni) per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali.

Evoluzione

Già sabato sera è previsto un aumento della nuvolosità dapprima sui monti e poi anche in pianura, a partire dalle zone pedemontane. Piogge, rovesci, e temporali, interesseranno in modo sparso la montagna e in modo locale la pedemontana vicentino-trevigiana. Sui monti localmente temporali intensi.

Domenica mattina cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, nel corso della mattinata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, tra il pomeriggio e la sera nuvolosità in aumento, e fino all’alba probabilità medio-alta di piovaschi. Nuvole anche lunedì, piogge più probabili sui monti ma non escluse sulla pianura. Temperature in calo, anche sensibile.