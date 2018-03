Marzo con piogge, maltempo e forse neve: "Non escluso un colpo di coda dell'inverno"

I modelli delle previsioni meteorologiche non confermano ancora con assoluta certezza la nuova ondata di maltempo attesa per l'equinozio di primavera. Eppure su vari siti si parla già di "Burian bis, l'aria gelida dalla Russia pronta a riversarsi sull'Italia dal 20 marzo, accompagnata da fronti perturbati, con neve in pianura sulle regioni settentrionali", come si legge su Il Meteo.

Ancora freddo a Pasqua

Che non è l'unico a descrivere il probabile "colpo di coda dell'inverno anche intenso sulla nostra Penisola, per la seconda metà di marzo", come fa il Centro Meteo Italiano, che sottolinea inoltre come in gran parte della prima metà del mese potremmo vedere "un'alternanza di piogge e brevi pause asciutte". Non è tutto. Di "Pasqua e Pasquetta con neve e gelo in pianura" parla ancora Il Meteo, spiegando che sarà colpa dello "Strat warming", e che ricorderà il gelido gennaio 1985, causato da uno degli ultimi surriscaldamenti della stratosfera (stratwarming), che aveva spaccato in due il vortice polare, favorendo la discesa di masse d'aria gelida verso l'Italia".

Estate piovosa

"Ebbene - prosegue Il Meteo -, succederà la stessa cosa con lo stratwarming del febbraio 2018, uno dei più potenti degli ultimi 30 anni, che mostrerà i suoi effetti anche per tutto il mese di marzo e aprile, se non addirittura fino a compromettere l'estate, che si preannuncia zoppicante e piovosa, stile montagne russe. La nostra previsione per Pasqua e Pasquetta indica la concreta possibilità di irruzioni polari capaci di riportare l'inverno sul nostro Paese, mietendo nevicate a bassissima quota se non in pianura". Insomma, "l'anticiclone delle Azzorre potrebbe veramente tardare ad arrivare".