Continua il maltempo in provincia: ancora nuvole e pioggia nel Veneziano

Continua il maltempo in provincia. Le previsioni Meteo del Veneto segnalano che domenica 14 giugno la giornata proseguirà con alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con possibili piogge sulle zone pianeggianti. Sulle zone montane e sulle Dolomiti, si segnala cielo nuvoloso con possibili piogge anche estese e discontinue.

Info

Per la giornata di oggi il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha confermato la fase di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta Bacchiglione e Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige Garda e Monti Lessini (VR), Basso Brenta e Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Po Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Piave Sile e Bacino scolante in Laguna (Tv-VE-PD), Livenza Lemene e Tagliamento (VE-TV). Anche nella giornata di lunedì il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con possibilità di piovaschi, rovesci e anche temporali, in particolare durante il pomeriggio.