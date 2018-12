Possibili gelate di notte: mezzi spargisale in azione

Possibili gelate notturne in arrivo. La centrale operativa della polizia municipale e la protezione civile del Comune comunicano che a partire dalle 21 del giorno di santo Stefano entreranno in azione i mezzi spargisale. Interverranno nella terraferma veneziana limitatamente a cavalcavia, sottopassi e rotatorie, nonché sulla viabilità carrabile del Tronchetto e piazzale Roma come previsto dal piano neve. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.

Previsioni

Nei prossimi giorni il tempo si mantiene stabile, secondo Arpav. Un ampio campo di alta pressione che interessa l'Europa occidentale blocca l'ingresso di perturbazioni sul Mediterraneo: si avranno tempo soleggiato sui rilievi, nebbie e nubi basse diffuse e persistenti, in pianura temperarure minime in diminuzione con gelate.