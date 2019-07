Temporali e maltempo in arrivo

Fulmini, cielo scuro, vento a raffiche e pioggia: già verso le 15 di oggi, mercoledì 31 luglio, è cambiato il tempo nel Veneziano. Il maltempo potrebbe generare criticità idrogeologiche per fiumi e corsi d'acqua fino a giovedì: già scattata l'allerta su tutta la regione.

Venerdì

In base alle previsioni Arpav sarà il 2 agosto, specie nel pomeriggio, il giorno più critico, con rovesci e fenomeni temporaleschi su tutto il territorio e in transito dalla montagna alla pianura. La protezione civile regionale ha emesso intanto un avviso di criticità fino al primo agosto per l'Alto Piave, il Piave pedemontano, l'Alto Brenta, il Bacchiglione, l'Alpone e l'Adige. Stato di attenzione per i bacini basso Piave, Sile, Livenza, Lemene e Tagliamento.