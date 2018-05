È l'ora della pioggia: rovesci e temporali in tutto il Veneziano. Weekend compreso

Dopo il sole, il cielo coperto. E ora le piogge. La bassa pressione insiste sull'area mediterranea, portando sul Veneto e sul Veneziano nuvolosità e varie fasi di precipitazioni. Secondo le previsione Arpav, la successiva "affermazione di un'area anticiclonica sull'Europa nord-occidentale farà alternare alle nubi sulla nostra regione delle schiarite che diverranno va via più significative, specie da lunedì".

Nuvole e rovesci

Già da giovedì il cielo in pianura passerà da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso, con delle schiarite anche ampie specie a nord-est fino al primo pomeriggio. Verso sera piogge a partire da sud, che diverranno da sparse a relativamente diffuse, con quantitativi in alcuni casi consistenti anche per probabili rovesci e locali temporali. Non cambierà la situazione venerdì, quando ad una fase mattutina con cielo molto nuvoloso si alternerà una pomeridiana con probabilità da medio alta ad alta di piogge sparse e discontinue. In questo quadro meteorologico, le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui degli aumenti in particolare a sud-ovest. Massime, invece, in calo.

Fine settimana piovoso

Sabato si ripresenterà una situazione del tutto simile, con piogge a probabilità alta, sebbene sparse e discontinue, più frequenti nell'entroterra e in alcuni casi a carattere di rovescio o locale temporale. Un weekend da dimenticare sul fronte meteo, soprattutto per chi aveva pianificato di trascorrerlo all'aria aperta: anche domenica, infatti, a farla da padrona saranno gli addensamenti nuvolosi, sebbene si potrà contare su una diminuzione dei rovesci, che si presenteranno soprattutto nelle zone interne delle provincia. È ancora presto per averne conferma, ma da lunedì, in ogni caso, dovrebbero tornare ampi spazi di sereno, con la nuvolosità addensata solo a ridosso dei rilievi. Dopo le nubi e le piogge, quindi, tornerà il sereno.