Temporali nel Veneziano, temperature in picchiata

Nubi e rovesci nel Veneziano e, in generale, in tutta la regione. Il centro meteorologico Arpav segnala che per domani, mercoledì 2 ottobre, sono previste precipitazioni anche a carattere di temporale, con fenomeni localmente intensi. Nello specifico, si approfondirà una saccatura d'aria fresca, che proprio mercoledì giungerà da nord-ovest sulla nostra regione, portando molte nubi e varie precipitazioni, oltre ad un calo termico.

Meteo in peggioramento

Il cielo comincerà a coprirsi di nubi già a partire dalla serata di martedì, ma sarà a partire dalla mattinata di domani che che ci saranno alte probabilità (75-100%) di piogge sparse e diffuse. I rovesci continueranno anche nel pomeriggio, con quantitativi localmente anche molto consistenti, poi, verso sera, le piogge tenderanno a diminuire, partendo dalle zone pedemontante. Specie in serata ci potranno essere diminuzioni netti delle temperature.