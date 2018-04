Sole e temperature primaverili in Veneto nel weekend: ma lunedì potrebbe cambiare

Weekend davvero primaverile quello che inizierà venerdì, all'insegna del sole e del clima mite in Veneto. A inizio della nuova settimana però, secondo le anticipazioni di Arpav, le cose potrebbero cambiare. Una depressione farà il suo ingresso, da ovest verso il nord Italia, determinando un aumento della nuvolosità e della probabilità di qualche precipitazione a partire dalla pianura.

Fine settimana

In pianura venerdì avremo iniziali foschie e nebbie in successivo dissolvimento, salvo possibile maggiore persistenza al mattino in prossimità della costa. In seguito sereno o al più poco nuvoloso. Sabato tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Nelle prime ore possibili locali riduzioni della visibilità in pianura e qualche fondovalle prealpino. Domenica cielo sereno o poco nuvoloso.

Lunedì

Nel corso della mattinata progressivo aumento della nuvolosità, a partire dalla pianura, con prevalenza di schiarite in montagna, specie sui settori dolomitici. Nel pomeriggio in prevalenza nuvoloso con probabili precipitazioni a tratti diffuse. Temperature minime in aumento, massime in calo.