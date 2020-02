Marzo si apre con le piogge. Tregua a metà settimana

Da una fine di febbraio di sole e clima quasi primaverile, venerdì 28, a un inizio di marzo con piogge e nuvole almeno fino a metà della prossima settimana, a partire da domenica sul Veneziano. Sono queste le previsioni di 3B Meteo che parlano dell'arrivo di una perturbazione che «tra la sera di sabato e la giornata di domenica porterà piogge sparse e deboli nevicate al di sopra dei 900-1000 metri sui rilievi». Lunedì «probabile l'arrivo di una seconda perturbazione, anche più intensa della precedente, con nevicate copiose al di sopra dei 1100-1300 metri». La primavera dovrà attendere.

L'andamento nelle previsioni

Le precipitazioni lunedì 2 marzo potrebbero diventare «via via più diffuse e intense fino a risultare estese e consistenti a partire dal pomeriggio», sul Veneziano, secondo Arpav. Martedì 3 marzo «cielo coperto e precipitazioni estese, frequenti e consistenti interesseranno l'intera regione». Temperature prevalentemente in diminuzione e intensificazione dei venti in pianura. Da sabato 29 febbraio quindi pressione in diminuzione, per l'arrivo di correnti dal nord. Domenica le prime piogge. Lunedì si approfondisce sulla Francia una saccatura che transiterà sul Veneto e martedì precipitazioni e limite neve in calo.