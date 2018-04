Scongiurato il pericolo piogge, sarà un primo maggio all'insegna di cielo coperto e nubi

Non sarà una bella giornata di sole, ma quanto meno le piogge non arriveranno. Stando al bollettino meteo Arpav, sarà un primo maggio all'insegna del meteo variabile e degli annuvolamenti nella parte mediana della giornata, piani che potranno essere quindi rispettati per chi aveva in programma di trascorrere la feste dei lavoratori all'aria parta, magari attorno ad un barbecue per la più classica delle grigliate.

Nubi nel pomeriggio

La mattinata sarà contraddistinta da cielo sereno o poco nuvoloso, poi dal primo pomeriggio ci sarà la tendenza in aumento della nuvolosità fino ad un cielo coperto o molto nuvoloso. Saranno come detto in prevalenza assenti le precipitazioni, salvo la possibilità di qualche locale fenomeno in montagna nel pomeriggio/sera (probabilità bassa 5-25%). Ma in pianura, se le previsioni saranno confermate, il pericolo sembra scongiurato.

Temperature in diminuzione

Le temperatura saranno in diminuzione, ma permarranno comunque in diminuzione e superiori alle medie di stagione. I venti saranno deboli o variabili, mentre in quota dai quadranti meridionali al mattino tesi, anche forti alle quote più alte, in attenuazione nel pomeriggio. Mare poco mosso.