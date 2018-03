Settimana Santa, le previsioni meteo in Veneto: "Tempo variabile con rialzo termico"

Settimana Santa all'insegna dell'instabilità in Veneto, come si comincia meglio a delinerare nei modelli dei siti web più accreditati per le previsioni meteo. Fino a mercoledì, secondo Arpav, ci saranno condizioni di variabilità con temperature vicine alla norma. Da giovedì la regione sarà interessata da una depressione, che attualmente è centrata sulla Groenlandia, e che tenderà ad avvicinarsi portando precipitazioni più probabilmente su rilievi e zone limitrofe.

Pasqua e Pasquetta

Seguendo le anticipazioni di 3B Meteo, sabato potrebbe essere la giornata più piovosa, in Veneto, fra quelle del fine settimana. Il sito prevede bassa pressione, maltempo, piogge e acquazzoni, sulla regione, in particolar modo al mattino. Domenica "un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento serale. In miglioramento, infine, sempre secondo 3B Meteo, la situazione del lunedì di Pasquetta, con "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Su pianure occidentali e orientali tendenza ad ampi rasserenamenti. Sulle Prealpi cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, e sulle Dolomiti cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti. Temperature in generale aumento".