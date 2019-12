Arriva il freddo, temperature in calo anche in pianura

Rimonta dell'alta pressione, tempo stabile, giornate soleggiate e limpide, soprattutto martedì e mercoledì. Sono queste le previsioni del tempo di Arpav, per l'inizio della prossima settimana: risvolto della medaglia è che le temperature minime scenderanno anche in pianura, fra mercoledì e giovedì.

Previsioni

Lunedì 2 dicembre: fino al primo mattino tempo perturbato con cielo nuvoloso, in seguito nuvolosità in diradamento e crescenti tratti di sereno. Martedì tempo stabile con cielo sereno e aria tersa. Temperature in diminuzione. Mercoledì cielo sereno e temperature in diminuzione in pianura anche sulle zone pianeggianti.