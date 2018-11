Maltempo nel Veneziano, è allerta meteo fino a domenica: le previsioni

Ancora maltempo in Veneto, scatta lo stato d'allerta della protezione civile. Massima attenzione fino alle 14 di domenica, quindi, per eventuali criticità idrauliche sulle reti principali e secondarie del bacino idrografico Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e, nel territorio veneziano, per la sola rete secondaria del bacino basso Brenta-Bacchiglione.

Sabato

Fino al mattino di sabato cielo molto nuvoloso o coperto, dal pomeriggio previsto un parziale calo della nuvolosità, mentre di sera nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura. Le precipitazioni saranno estese, da modeste/discontinue a moderate/frequenti andando dalla pianura sud-orientale alle zone pedemontane e montane, con quota neve generalmente a 900/1100 metri sulle Dolomiti e 1300/1500 metri sulle Prealpi. Sulla pianura soffierà fino al mattino Scirocco da moderato a debole e in rotazione da sud-est a nord-est andando dalla costa alla pedemontana; nella seconda metà di giornata i venti saranno deboli con direzione variabile.

Domenica

Domenica la situazione meteo rimarrà immutata o quasi. Sulla pianura andando dalla costa alla pedemontana il cielo sarà da molto nuvoloso o coperto a parzialmente nuvoloso o nuvoloso; fino all'alba presenti nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali altrove: nel corso del mattino in dissolvimento e di sera in nuova formazione. Sulla pianura probabilità di precipitazioni da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%), con piogge modeste da sparse a locali, generalmente nelle ore diurne.