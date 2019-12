Piogge e caldo sopra la media: così si va verso Natale

Un cambio della temperatura si è già fatto sentire domenica 15 dicembre, con un rialzo dei valori che a Venezia ha riportato l'acqua alta a San Marco: punte attorno ai 115-120 centimetri. Secondo gli esperti di Il Meteo, «si apre un periodo di correnti più umide e miti con un generale aumento della nuvolosità e delle temperature - di conseguenza - il limite della neve si porterà a quote alte».

Lo Scirocco

Secondo Arpav, «la settimana sarà caratterizzata da una circolazione depressionaria che convoglierà sul Veneto precipitazioni e temperature sopra la media. Venti di Scirocco soffieranno su tutta Italia con pioggie via via più diffuse. Dopo un periodo invernale per il nord Italia, ne inizierà un altro caratterizzato da un caldo decisamente anomalo su tutte le regioni». Presto per anticipare la tendenza meteo per le festività, ma se le condizioni dovessero persistere si andrebbe verso un Natale "anomalo".