Il meteo in Veneto: venerdì neve, in pianura mista a pioggia. Da domenica aria gelida

Venti tesi e a tratti forti sulla costa

Tra giovedì e venerdì precipitazioni nevose fino a quote basse, in Veneto. Sabato parziali schiarite e temporaneo rialzo termico prima dell'arrivo domenica di masse d'aria molto fredde di origine artico-siberiana.

Venerdì precipitazioni a tratti diffuse, al mattino nevose fino a quote collinari e in alcuni fondovalle prealpini. In pianura pioggia mista a neve, specie sulle zone interne e in prossimità dei colli, con possibili temporanei accumuli in genere scarsi. Dal pomeriggio limite neve in rialzo.