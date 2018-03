Piogge fino a sabato, a Pasqua e Pasquetta torna il bel tempo in Veneto

Gite, grigliate e scampagnate sono salve a Pasqua e Pasquetta in Veneto: la rimonta dell'alta pressione sulla regione garantirà, dopo sabato, il ritorno di ampi spazi di sereno, tempo stabile e abbastanza soleggiato, anche se con escursione termica pronunciata tra il giorno e la notte, secondo le previsioni di Arpav.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sabato ancora nubi e piogge diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Quantitativi anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Limite della neve venerdì intorno a 1500-1800 metri, in abbassamento sabato fino a 1100-1300 metri. Sulla base della situazione meteo, il centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione ha emesso avvisi contenenti lo stato di allertamento per criticità idrogeologica e per rischio valanghe.

Domenica

Tempo variabilità con qualche addensamento nuvoloso più probabile su rilievi e zone limitrofe. Nelle ore più fredde, specie del primo mattino, probabili locali nebbie sulle zone pianeggianti. Precipitazioni generalmente assenti, limite delle eventuali modeste nevicate in rialzo fino a quote dell'ordine dei 1500 metri. Temperature massime in moderato aumento, per le minime, raggiunte alla sera, prevarrà un calo che sarà comunque più sensibile in quota.

Lunedì

Alternanza di significativi spazi di sereno a qualche addensamento: non si esclude qualche parziale riduzione della visibilità nelle ore più fredde sulle zone pianeggianti. Precipitazioni assenti. Temperature massime con contenute variazioni di carattere locale e probabile lieve calo in pianura. Per le minime prevarrà un contenuto calo specie in pianura.