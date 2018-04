Via le piogge fino a sabato, ma domenica nuova perturbazione: il tempo in Veneto

Precipitazioni e instabilità fino alle prime ore di venerdì, in Veneto, in seguito pressione in temporanea ripresa fino a sabato. Da domenica avvicinamento di un nuovo impulso perturbato con aumento della nuvolosità, e della probabilità di precipitazioni, specie lunedì.

Domenica deboli precipitazioni, specie nella seconda parte della giornata, con venti tesi di scirocco sulle zone montane. Lunedì molto nuvoloso o coperto con probabili piogge e temporali. Temperature minime in aumento, massime in prevalenza in diminuzione. Clima ventilato, anche ventoso in alta quota, fino a metà giornata.