Piogge e maltempo nel weekend, da lunedì crollano le temperature un po' ovunque

Una primavera che arriverà solo sul calendario, al momento, quella del 2018: dopo le piogge del weekend la settimana si aprirà con un importante calo delle temperature e masse di aria fredda da nord, secondo Arpav.

Fine settimana

Il Veneto come tutto il nord risentirà sabato e domenica del vortice ciclonico che calamiterà aria fredda dalla Russia. Lunedì e martedì i termometri andranno in picchiata al punto che Il Meteo parla di possibile ritorno della neve anche a basse quote. Contiuando poi con le festività, sempre secondo il portale Il Meteo.it, a Pasqua e Pasquetta il tempo potrebbe essere instabile, con clima fresco, anche se ci sarà il sole.

Freddo sulle regioni adriatiche

Anche 3B Meteo conferma al nord, quindi anche sulla nostra regione, un inizio di settimana con tempo instabile e temperature sotto la media e condizioni simili a quelle invernali. "Correnti fredde nord europee scendono di latitudine raggiungeranno l'Italia. Le temperature torneranno a calare", si legge sul sito. "Il freddo irromperà sull'Italia dall'inizio della prossima settimana e avrà come obiettivo principale il nord e le regioni adriatiche, meglio esposti ai flussi da nordest. Le temperature subiranno una diminuzione anche di 7/9°C tra l'imminente weekend e i primi giorni della prossima settimana".