Caldo: picco massimo previsto per martedì poi si tornerà a respirare

Picco massimo di calore in questa settimana con martedì giornata "regina" sul fronte afa. La Protezione civile del Comune di Venezia, proprio sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell'Arpav, avvisa che martedì 20 agosto, le temperature saranno in ulteriore leggero aumento, provocando così, nelle zone costiere della nostra regione, un disagio in prevalenza intenso. La qualità dell'aria continuerà comunque ad essere buona/discreta.

Mercoledì

Per mercoledì 21 agosto si prevede una leggera diminuzione delle temperature, grazie ad una maggiore ventilazione che farà diminuire anche l'umidità: il disagio fisico sarà così in attenuazione, e quindi al più, debole/moderato. La qualità dell'aria sarà ancora buona/discreta.