Piogge domenica, lunedì schiarite ma poi tornano le nuvole

Un fine settimana iniziato con il sole che però ha lasciato spazio alla nuvolosità, già da venerdì pomeriggio. Piogge anche nelle prime ore di domenica: sono previste precipitazioni intermittenti, a tratti moderate e a tratti con possibili rovesci e temporali, soprattutto in pianura e nelle fasce prealpina e pedemontana. Dalla serata di domenica i fenomeni saranno in graduale attenuazione a partire da ovest. In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (rete secondaria) su tutti i bacini idrografici.

Previsioni

Lunedì è prevista nuvolosità parziale alternata a schiarite. Possibili foschie o qualche locale nebbia in pianura, nelle prime ore. Non dovrebbe piovere, salvo locali precipitazioni residue sulle zone orientali, sia in pianura che sui rilievi, secondo Arpav. Dalla sera tempo un po' più stabile. Martedì il tempo sarà di nuovo instabile con cielo in prevalenza nuvoloso.