La primavera continua piovosa, spazio a rovesci e minime in calo: c'è lo stato d'allerta

Meteo in peggioramento nel Veneziano. Da mercoledì sera e almeno fino alle prime ore di venerdì sono infatti attese precipitazioni diffuse, anche con rovesci e temporali che potranno essere più consistenti nelle aree montane e pedemontane. Per questo il centro funzionale della protezione civile regionale ha lanciato lo stato d'allerta, che perdurerà fino alle 14 di venerdì.

Le previsioni

Nel pomeriggio e nella prima serata di mercoledì cielo molto nuvoloso in pianura, con possibilità alta (75-100%) di rovesci diffusi. Una circostanza che perdurerà anche per tutta la giornata di giovedì, con le temperature minime in diminuzione, a fronte dell'aumento delle massime. I venti saranno deboli o solo temporaneamente moderati, in prevalenza meridionali. Nella mattinata di venerdì si potranno riscontrare fenomeni di nuvolosità diffusa, con possibilità di precipitazione basse (25-50%).