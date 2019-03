Forte vento e temporali su costa e pianura: scatta l'allerta meteo nel Veneziano

Forte vento su tutta la regione, che interesserà anche pianura e costa del Veneziano. Il centro funzionale decentrato regionale, viste le condizioni meteorologiche in peggioramento su tutta la regione, anche con forti temporali diffusi, ha dichiarato lo stato di attenzione dal pomeriggio di oggi alla 14 di domani, 26 marzo.

Bollettino meteo

Il bollettino meteo rilasciato da Arpav alle 13 prevede infatti, dal tardo pomeriggio di lunedì, venti a tratti forti in montagna, con raffiche di Foehn nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa e pianura limitrofa e raffiche in occasione di eventuali temporali.