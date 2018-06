Le nubi spazzano via il sole, stato d'attenzione per rovesci e temporali nel Veneziano

Weekend con rischio temporali isolati. Nonostante non dovrebbero provocare grossi problemi, per garantire il tempestivo intervento della protezione civile qualora ce ne fosse bisogno, il Centro funzionale decentrato della Regione ha diramato lo stato di attenzione dalle 16 di sabato alle 9 di domenica mattina. Saranno interessati, a livello provinciale, anche i bacini di Basso Piave e Sile, il bacino scolante in laguna oltre a quelli di Livenza, Lemene e Tagliamento.

Possibili temporali

La presenza di temperature elevate e della circolazione ciclonica sull'Europa orientale che ci interessa marginalmente, determina dei tratti di instabilità tra il pomeriggio di sabato e il primo mattino di domenica. Saranno possibili locali rovesci e temporali sulle zone montane a partire dal pomeriggio, nella serata/notte anche sulla zone pedemontane e sulla pianura nord-orientale, fino alle prime ore di domenica. Non si escludono temporali localmente intensi sulle zone prealpine e pedemontane centro orientali e sulla pianura nord orientale, dal tardo pomeriggio/sera di sabato fino alle prime ore di domenica.

Sabato pomeriggio/sera

Nel pomeriggio di sabato, nello specifico, prevarrà cielo poco nuvoloso, con clima caldo e ampi spazi di sereno, ma anche nubi cumuliformi sparse a partire dalle zone montane. Potrà verificarsi qualche pioggia anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone montane, possibile localmente alla sera anche sulla fascia pedemontana centro-orientale e in pianura. Non sono esclusi fenomeni intensi su parte centro-orientale di Prealpi, fascia pedemontana nonché in pianura.

Le previsioni per domenica

Domenica il cielo sarà a tratti parzialmente e a tratti poco nuvoloso con maggiori spazi di sereno sin dalle prime ore della mattina. Sarà possibile qualche locale precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro a nord-est nelle prime ore e sulle zone montane nelle ore pomeridiane, con probabilità nulla o molto bassa (0-5%) sulle zone centro-meridionali e bassa (5-25%) altrove. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, mentre per le massime in pianura e nelle valli prevarrà una diminuzione, localmente anche sensibile sulle zone pianeggianti.