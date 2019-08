Il meteo è sempre instabile, tornano temporali e grandine nel Veneziano

L’instabilità prevista in generale nel Veneto tra il pomeriggio di oggi e le prime ore di mercoledì, con rovesci e temporali più probabili sulle zone montane e pedemontane, si estenderà domani anche alla pianura, specie dal tardo pomeriggio e nel corso della sera. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti raffiche di vento, locali grandinate e forti rovesci. Visti i fenomeni previsti, il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emanato un avviso di "allerta gialla" per criticità idraulica valido fino alle prime ore di mercoledì per i bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Possibili disagi

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento delle aree montane e pedemontane.