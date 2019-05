Temporali e grandinate, scatta l'allerta meteo nel Veneziano

Meteo in peggioramento nel Veneziano e più in generale in tutto il Veneto. Secondo l'ultimo bollettino Arpav, un'area depressionaria interesserà il Mediterraneo centro-meridionale fino alle prime ore di martedì determinando nuvolosità con precipitazioni anche diffuse. Seguirà quindi l'ingresso di una saccatura da nord-ovest che renderà il tempo perturbato con precipitazioni più significative e netto calo termico con valori massimi ben sotto la media del periodo.

Previsioni di martedì

Nella notte fino al primo mattino di martedì, le precipitazioni sarann diffuse specie sui settori centro-orientali, in seguito in diradamento sulla pianura centro-meridionale, altrove fenomeni a tratti diffusi (probabilità medio-alta 50-75%). Nel pomeriggio precipitazioni diffuse con probabilità alta (75-100%) di fenomeni spesso a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento in pianura.

Mercoledìdi perturbazioni

Mercoledì il tempo sarà instabile e perturbato con nuvolosità diffusa. Fino a metà mattina si registreranno precipitazioni diffuse (probabilità alta 75-100%). In seguito ci sarà la tendenza a diradamento delle precipitazioni a partire da nord, con fenomeni locali o al più sparsi (probabilità medio-bassa 25-50%). Probabili locali rovesci o temporali.